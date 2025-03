Rigenerazione urbana: il «modello Caivano» fa scuola per il rilancio delle periferie dal Sud

Rigenerazione urbana come volano per il rilancio economico, per il riscatto sociale, per la riconquista della legalità e la riappropriazione del territorio. Partendo da Sud.

Ad alta vulnerabilità

Caivano, nella città metropolitana di Napoli, e poi Rozzano a Milano, l’ambito Alessandrino-Quarticciolo nella Capitale, Scampia-Secondigliano a Napoli, scendendo via via lungo lo Stivale, Orta Nova a Foggia, Rosarno-San Ferdinando (due Comuni) a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo...