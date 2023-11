Rinnovabili, sì della Ue a 5,7 miliardi di aiuti all’Italia di Celestina Dominelli

Energia. L'ok di Bruxelles al Dl sui sostegni per le comunità energetiche e l'autoconsumo - Pichetto: «Siamo di fronte a una svolta»









Via libera di Bruxelles al decreto firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con cui sono definiti i sostegni alle comunità energetiche rinnovabili (Cer) e all’autoconsumo diffuso. Il provvedimento, considerato uno degli snodi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di transizione green dell’Italia, vale nel complesso 5,7 miliardi di aiuti: 2,2 miliardi di fondi garantiti dal Pnrr per i contributi a fondo perduto e 3,5 miliardi di oneri per...