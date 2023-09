Rischio sismico, alle Regioni 97,5 milioni di euro per le annualità 2022-23 di M.Fr.

In Gazzetta il Dpcm firmato da capo della Protezione civile a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale. La lista con i comuni con microzonizzazione da completare









Le regioni incassano 97,5 milioni (esattamente 97.511.198,93 euro) a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Le risorse si riferiscono alle due annualità 2022-2023. Il Dpcm che ripartisce i fondi, firmato dal Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, è stato pubblicato sulla Gazzetta dello scorso 29 agosto. Le risorse, come da norma, potranno essere utilizzate, per «potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità...