Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Campania: contributi per eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici

Con il decreto n. 338/2023 è stato approvato il bando relative all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici di proprietà dei Comuni e delle Province della Campania, nonché della Città Metropolitana di Napoli, concedendo contributi pari al massimo al 70% del costo degli interventi. Il legale rappresentante degli enti indicati ha tempo fino a martedì 14 novembre 2023 per la prima fase di presentazione delle istanze di contributo. Ciascun Ente può formulare al massimo due domande (domanda A e domanda B), riferite a due interventi, per ciascuno dei quali può richiedere da 17.500 a 175.000 euro di contributo regionale. Le domande saranno inserite in due distinte graduatorie (graduatorie A e B). Saranno prioritariamente finanziate le domande della graduatoria A, nel limite della disponibilità di 2.000.000 euro di cui è attualmente dotato il fondo. Sito web

Lazio: la cultura fa sistema 2023, contributi per sistemi di servizi culturali Approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai Sistemi di servizi culturali iscritti nelle organizzazioni regionali Obr, Omr e Oar per l’anno 2023. La finalità è quella di favorire la conoscenza e fruizione del patrimonio culturale ad ampio raggio, investendo nel sostegno delle attività sistemiche e con particolare attenzione alla valorizzazione delle seguenti caratteristiche dei Sistemi di servizi culturali. L’avviso è finanziato con un importo complessivo di euro 600.000. Il contributo regionale richiesto non può superare euro 60.000,00 e in ogni caso il 90% dei costi ammissibili. La presentazione dell’istanza deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata e accessibile al link https://cugban.regione.lazio.it/bandiavvisi fino alle ore 16 di venerdì 24 novembre 2023. L’assistenza tecnica è garantita fino e non oltre le ore 12:00 di giovedì 23 novembre 2023. Sito web

Lazio: contributi spese di associazionismo 2022 da Unioni di Comuni e Comunità montane

L’amministrazione regionale ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al sostegno dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte: delle Unioni di Comuni per l’esercizio di almeno due funzioni e servizi comunali rientranti nell’elenco inserito nell’avviso. I contributi sono destinati esclusivamente al sostegno delle spese correnti impegnate nell’esercizio finanziario 2022 per l’effettivo svolgimento di funzioni e servizi rientranti nell’elenco, certificate a firma del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario dell’ente. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la modulistica riportata in calce al presente avviso corredata della documentazione richiesta e trasmessa entro le ore 23:59 del 16 novembre 2023 tramite PEC all’indirizzo sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it. Sito web

Bando 2024 per progetti di cooperazione europea di Europa Creativa

Il bando sostiene progetti transnazionali che coinvolgono organismi attivi nei settori culturali e creativi di differenti Paesi, per realizzare attività settoriali o intersettoriali. I progetti possono riguardare tutti i settori della cultura e creatività ad esclusione dell’audiovisivo. In particolare, vengono sostenute due categorie di progetti di differente portata: Progetti di piccola scala, ovvero progetti che coinvolgano almeno 3 soggetti di 3 diversi Paesi ammissibili a Europa Creativa; Progetti di media scala, ossia progetti che coinvolgano almeno 5 soggetti di 5 diversi Paesi ammissibili a Europa Creativa. I progetti proposti devono contribuire a uno dei due seguenti obiettivi: Creazione e circolazione transnazionale, ovvero rafforzare la creazione e la circolazione transnazionali di opere e artisti europei; Innovazione, ovvero migliorare la capacità dei settori culturali e creativi europei di coltivare talenti, innovare, prosperare e generare posti di lavoro e crescita. Lo stanziamento complessivo destinato al bando è di 59.730.025 euro La scadenza è prevista il 23 gennaio 2024. Sito web

Veneto: finanziamenti per interventi urgenti di edilizia scolastica

Aperta una procedura di selezione “a sportello” per interventi urgenti di edilizia scolastica da sostenere finanziariamente con risorsedella Regione Veneto stanziate dalla legge regionale 59/1999 per l’anno 2023. Possono presentare candidature i Comuni proprietari di edifici scolastici. Gli interventi devono essere indifferibili e urgenti o nuove opere necessarie per fronteggiare eventi calamitosi o necessità sanitarie, compresa l’eliminazione di barriere architettoniche. Il budget disponibile è pari a 760.000 euro e l’importo minimo per intervento deve essere pari a 10.000 euro. I soggetti interessati devono presentare un’unica domanda di sostegno finanziario relativa ad un unico edificio e per un unica tipologia di intervento. Il sostegno finanziario verrà erogato a lavori ultimati. La scandenza per la presentazione delle domande è l’ 11 dicembre 2023. Sito web