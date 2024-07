Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: 137mila euro ai Comuni per contrastare la fauna selvatica

La Regione Basilicata ha aperto un bando per fare richiesta di contributi per l’acquisto e l’installazione di dispositivi di cattura (trappole “PigBrig”, chiusini, gabbie e/o recinti di cattura), per il contrasto alla diffusione della popolazione di fauna selvatica, nelle aree urbane e periurbane dei Comuni del territorio regionale. Possono beneficiare del contributo i Comuni il cui territorio non ricade integralmente in un’area protetta. La dotazione finanziaria è di 137.081 euro e saranno finanziate le domande ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo massimo previsto ammonta a euro 3.000. Due le finestre di presentazione delle domande: la prima fissata in 20 giorni a far data dalla pubblicazione sul Burb del presente avviso, avvenuta il 1 luglio 2024. Qualora vi sia una residua disponibilità di risorse finanziarie si provvederà ad aprire una seconda finestra nei successivi trenta giorni, della durata di ulteriori venti giorni. Sito web

Emilia Romagna: 1 milione per favorire la presenza delle donne nella vita economia

La Rgione Emilia Romagna ha previsto l’attivazione di un Bando per la presentazione di progetti a sostegno della presenza paritaria delle donne nella vita economica, l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale. - Il bando ha carattere biennale 2025-2026 e mette a disposizione 1.000.000 euro per progetti che intervengono in modo diretto o indiretto, in favore dell’accesso e qualificazione dell’attività lavorativa delle donne (dipendente, autonoma, imprenditoriale o professionale), perseguendo, in particolare, le finalità specifiche di favorire la riduzione del differenziale salariale di genere e la diffusione della cultura di impresa tra le donne e di rafforzare il ruolo delle donne nell’economia e nella società; promuovere e incrementare progetti di welfare aziendale e welfare di comunità che migliorino una organizzazione del lavoro e incidano favorevolmente sulla qualità della vita delle persone, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Il bando è rivolto agli Enti locali. Saranno fortemente valorizzati i progetti territoriali che prevedono l’attivazione di sinergie e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati. La domanda dovrà essere inviata, pena l’inammissibilità, per via telematica e corredata della relativa documentazione, dalle ore 10.00 del 3 ottobre 2024 ed entro le ore 13.00 del 24 ottobre 2024. Sito web

Lazio: attivato bando per aumentare la sicurezza nei Comuni

Due milioni di euro da erogare in contributi agli enti locali al fine di promuovere interventi tesi a favorire il controllo del territorio. A tanto ammonta la dotazione dell’avviso pubblico approvato dalla giunta della Regione Lazio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di inciviltà urbana e degrado, ridurre il rischio di esposizione di specifiche zone a fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, recuperare e migliorare la qualità degli spazi pubblici, promuovere la rivitalizzazione degli stessi e la fruizione da parte della comunità locale, limitare il senso di insicurezza percepito dai cittadini. Possono presentare istanza di contributo Roma Capitale, i singoli Municipi di Roma Capitale, i Comuni e le Unioni dei Comuni. Sono ammessi a contributo interventi per: installazione, implementazione e adeguamento dei sistemi di videosorveglianza; riqualificazione di aree degradate, connotate da una particolare incidenza di fenomeni criminali o ritenute critiche per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale. Gli enti interessati devono presentare apposita istanza di contributo entro il 9 settembre 2024, ore 20:00. Sito web

Liguria: fino a 35mila euro per allestire aree sportive attrezzate

Il bando promosso dalla Regione Liguria mira a incentivare l’adozione di stili di vita attivi da parte di tutta la popolazione intervenendo sul territorio per riqualificarlo grazie alla creazione di vere e proprie “palestre a cielo aperto”, dotate di strumentazioni in grado di allenare le diverse parti del corpo e utilizzabili anche da persone diversamente abili. Al fine di appassionare il maggior numero possibile di persone all’esercizio fisico, saranno prioritariamente soddisfatti i progetti presentati dai Comuni con una maggiore densità abitativa, con la speranza di ottenere un ritorno altamente positivo alle azioni rivolte a combattere la sedentarietà e ad allontanare al tempo stesso, soprattutto i giovani, dall’utilizzo spesso eccessivo di dispositivi mobili e tecnologie informatiche. Punteggio premiale sarà riconosciuto, infine, a quelle proposte localizzate in aree limitrofe ad istituti scolastici privi di palestra in quanto, una volta allestite le aree, consentiranno l’esercizio dell’attività motoria anche a tutti quegli studenti penalizzati dalla carenza di infrastrutture sportive all’interno dei plessi stessi. Il valore massimo del contributo riconoscibile a ciascun progetto è pari a 35.000 euro. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2024. Sito web

Commissione europea: aperte le candidature per il premio “Access City Award” 2025

La Commissione europea ha aperto le candidature all’Access City Award 2025, la 15° edizione del concorso che premia le città che si sono adoperate per diventare più accessibili alle persone con disabilità. In occasione dei Giochi olimpici e paraolimpici di Parigi 2024, la Commissione dedicherà inoltre una menzione speciale alle “infrastrutture sportive accessibili”. Il concorso, organizzato in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità, è aperto alle città dell’Ue con più di 50 000 abitanti. I vincitori del 1°, 2° e 3° posto riceveranno rispettivamente premi dal valore di 150 000 euro, 120 000 e 80 000 euro. Le città vincitrici saranno annunciate in occasione della cerimonia di premiazione della conferenza sulla giornata europea delle persone con disabilità, in programma il 28 e 29 novembre 2024. Le città possono candidarsi entro le 23:59 del 10 settembre 2024. Sito web