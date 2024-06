Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: fino a 40mila euro per studi di fattibilità di hub urbani e di prossimità

La giunta regionale dell’Emilia Romagna ha approvato i criteri per l’assegnazione ai Comuni dei contributi per la redazione di studi di fattibilità per l’attivazione di hub urbani e di prossimità. Possono richiedere i contributi i Comuni del territorio regionale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore del commercio e dei servizi provinciali. Può essere presentata una sola domanda di contributo per ciascun Comune. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa prevista e ammissibile per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e del 70% ai Comuni con popolazione fino 50.000 abitanti e comunque fino ad un importo massimo di 25.000,00 euro e fino ad esaurimento delle risorse disponibili nell’anno di riferimento. La misura potrà essere incrementata di un ulteriore 20% della spesa prevista e ammissibile, per ogni ulteriore hub oggetto di proposta e comunque fino ad un contributo massimo complessivo di 40.000 euro che, in ogni caso, non potrà risultare superiore alla spesa prevista e ammissibile. Sono ammesse spese per: servizi di consulenza e/o prestazioni di servizio, per indagini, studi e analisi, progettazioni, assistenza tecnica. La domanda deve essere inviata a mezzo Pec all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il 30 settembre 2024. Sito web :

Emilia Romagna: stanziati per il 2025 235mila euro per la cura di alberi monumentali tutelati

Previsti dalla Regione Emilia Romagna i contributi 2025 per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli alberi monumentali regionali (Amr), degli alberi monumentali d’italia (Ami) e delle relative zone di protezione dell’albero (Zpa), collocati sia in ambito pubblico che privato. Il finanziamento previsto è di 235.000 euro. Gli interventi ammissibili riguardano esclusivamente il mantenimento delle condizioni di salute dell’esemplare tutelato, il miglioramento della funzionalità fisiologica, la tutela della zona di protezione dell’albero (Zpa), le indagini sullo stato di salute (analisi visive, perizie fitopatologiche, tomografie, prove di stabilità e altre indagini strumentali), nonché gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e dovranno essere realizzati nell’annualità 2025. Gli interventi ammessi saranno finanziati al 100% in base all’ordine della graduatoria fino a esaurimento delle risorse; l’importo massimo concedibile è di 15.000 euro per gli alberi singoli, e 25.000 euro per filare o gruppo di esemplari arborei. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16 del 15 settembre 2024. Sito web

Emilia Romagna: 3 milioni di euro per riqualificare il patrimonio architettonico culturale

Attivato dalla Regione Emilia Romagna il bando per la presentazione di progetti di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale per le annualità 2024, 2025 e 2026. Le domande vanno presentate entro le ore 13 del 10 settembre 2024. Possono presentare domanda i Comuni del territorio regionale e le amministrazioni pubbliche che rientrano nell’elenco Pa pubblicato annualmente dall’Istat, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il budget disponibile è di 3 milioni di euro, stanziati sui pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026. Il contributo regionale per spese di investimento non potrà eccedere la percentuale dell’80% della spesa ritenuta ammissibile in seguito alla valutazione del progetto e il contributo massimo concedibile è di euro 500.000. Le domande di contributo, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate - pena esclusione - utilizzando il Modulo B.1, compilandolo in ogni parte in originale e inviandolo a mezzo di Posta Elettronica Certificata del Settore Patrimonio culturale al seguente indirizzo: PatrimonioCulturale@postacert.regione.emilia-romagna.it Sito web

Lazio: attivato il bando “polizia locale 4.0”

La Regione Lazio ha attivato un avviso pubblico per il potenziamento e l’ammodernamento delle dotazioni strumentali e professionali delle polizie locali, che consentano di prevenire e reprimere in modo sempre più efficace le diverse fattispecie criminose. Il bando inoltre promuovere la partecipazione degli agenti dei corpi della polizia locale a percorsi professionalizzanti di carattere strettamente tecnico-operativo per il conseguimento del brevetto di pilota di drone. Il budget complessivo è di 2.000.000 di euro. Possono presentare le proposte progettuali: Comuni; Province; Città metropolitana di Roma Capitale; Unione di Comuni e Roma Capitale. Il contributo regionale riconosciuto non potrà superare l’importo massimo di 20.000 euro. Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 25 giugno 2024 all’indirizzo Pec politicheentilocali@pec.regione.lazio.it. Sito web

Ue: Lancio della call per progetti standard del Programma South Adriatic

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027 (Italy-Albania-Montenegro) lancia il bando per progetti standard con un budget di oltre 38 milioni di euro. Possono accedere al finanziamento gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico e gli enti privati senza scopo di lucro. Le attività dei progetti devono svolgersi nell’area del programma ovvero le due Regioni italiane Puglia e Molise e l’intero territorio di Albania e Montenegro, e i partner devono avere sede legale nei 3 paesi. La partecipazione al bando sarà possibile fino alle ore 11:59 AM del 6 settembre 2024. Il bando finanzia progetti standard, con un budget compreso tra 600.000 a 1.500.000 euro. I temi di finanziamento riguardano 4 priorità che mirano a rendere i territori di Puglia, Molise, Albania e Montenegro più competitivi, più verdi, connessi e inclusivi. Le proposte progettuali dovranno mirare a rendere l’Adriatico Meridionale più Smart e Green. Sito web