Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Calabria: attivato bando 2024 per sostenere biblioteche e archivi storici pubblici e privati

La Regione Calabria ha attivato un avviso pubblico per sostenere le biblioteche e gli archivi storici ubicati nel territorio regionale. Il bando è finalizzato a valorizzare il patrimonio librario, documentale ed archivistico, innalzando gli standard di offerta dei servizi culturali attraverso il potenziamento ed il rafforzamento strutturale e infrastrutturale degli spazi e lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e digitali nelle attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni e servizi culturali, Beneficiari dell’avviso sono: gli enti locali titolari di biblioteche e archivi storici (ivi compresi i sistemi bibliotecari regionali), regolarmente funzionanti, stabilmente aperti al pubblico per almeno tre giorni a settimana e dotati di statuto e di regolamento, alla data di pubblicazione del presente avviso; fondazioni/associazioni/cooperative senza scopo di lucro. Il contributo concedibile è pari all’ 80%, del costo totale del progetto. La quota di cofinanziamento del beneficiario è obbligatoria nella misura minima del 20% del costo totale del progetto. Il budget disponibile è pari a 6.000.000 di euro. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2025. Sito web

Calabria: conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000

Il dipartimento territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria ha pubblicato (in preinformazione ) un nuovo avviso per finanziare interventi volti a contrastare il degrado e la perdita di biodiversità, mantenendo condizioni ottimali per ecosistemi terrestri e marino-costieri. L’iniziativa mira a garantire alti livelli di vitalità e funzionalità degli habitat naturali. Sono destinatari e beneficiari dell’avviso: enti pubblici gestori di centri di recupero per animali selvatici destinati al reinserimento in habitat naturali o seminaturali; associazioni ambientaliste senza fini di lucro, con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale. L’ammontare complessivo è di 2.300.000 euro, con copertura pari al 100% delle spese ammissibili. Le domande devono essere inoltrate tramite Pec all’indirizzo: parchi.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it. Per ulteriori informazioni: Contattare i numeri 0961/853670 Dott.ssa Vittoria Aiello – 0961/853060 Dott. Giovanni Aramini. Sito web

Lombardia: previsti fondi per il rinnovo di veicoli e dotazioni della polizia locale 2025

La Regione Lombardia ha previsto un bando per all’ assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - Anno 2025 (Lr 6/2015, articoli 8 e 25). Dds 4 ottobre 2024 - n. 14802. Il Budget disponibile è pari a 900.000 euro. Il finanziamento è previsto in misura massima dell’80% e in misura minima del 50% del progetto validato, tenendo conto dei massimali concedibili, da un massimo di euro 50.000 ad un minimo di euro 20.000. Sono ammesse al finanziamento le Province e Città metropolitana di Milano dotate di un corpo o servizio di polizia locale con almeno tre operatori in organico con contratto a tempo indeterminato, destinati stabilmente a controlli di sicurezza urbana e/o stradale. Anche i Comuni singoli che richiedono il finanziamento devono dimostrare di essere dotati di un corpo o servizio di polizia locale con almeno tre operatori in organico con contratto a tempo indeterminato. Le domande dovranno essere inviate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2025. Sito web

Marche: previsti fondi per i Comuni interni per rinnovare i mezzi di trasporto

La Regione marche ha previsto un bando per promuovere il superamento delle diseguaglianze territoriali attraverso il fattivo sostegno ai Comuni marchigiani dei territori interni, mediante l’assegnazione di contributi per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto. L’iniziativa è riservata ai Comuni marchigiani ultraperiferici e intermedi. Sono ammissibili interventi che prevedono l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto, di tipologia non inferiore ad euro 6 e nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 8 novembre 2021 n. 187, funzionali all’espletamento delle attività/servizi pubblici. Non rientrano tra gli interventi ammissibili i veicoli classificati quali “mezzi d’opera”. L’Iva è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L’Iva che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche laddove non venisse effettivamente recuperata dal beneficiario. Sono ritenute ammissibili anche le spese per l’immatricolazione e per la messa su strada. La dotazione finanziaria disponibile è pari a 1.333.333 euro. Le domande devono essere inviate dalle ore 9:00 del giorno 5 dicembre 2024 alle ore 14:00 del giorno 12 dicembre 2024. Sito web

Sardegna: online l’avviso “Efficientamento energetico degli edifici pubblici”

Approvato e pubblicato dalla l’avviso pubblico per l’attuazione della linea di intervento denominata “Efficientamento energetico degli edifici pubblici”, ai sensi del programma della Regione Sardegna Fers 2021-2027. Saranno oggetto di finanziamento le proposte presentate dagli Enti riguardanti interventi di efficientamento energetico di uno o più edifici pubblici esistenti, in uso e destinati ad uso pubblico, di proprietà degli stessi enti, che abbiano una superficie utile di almeno 500 metri quadri, intesa come somma della superficie utile degli edifici proposti a finanziamento, i cui lavori non sono ancora avviati alla data di pubblicazione dell’avviso. Possono presentare proposta di finanziamento: Comuni, Province, Città Metropolitane, consorzi industriali, università, unioni di Comuni, Comunità Montane, siti nel territorio della Regione Sardegna. Le risorse finanziarie messe a disposizione sono pari a complessivi 40.000.000 euro. Le proposte dovranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 15 gennaio 2025 ed entro le ore 18:00 del 30 maggio 2025. Eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo potranno essere inoltrati all’indirizzo e-mail: efficientamento.energetico@regione.sardegna.it. Sito web