Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Campania: stanziati fondi per valorizzare i siti iscritti al patrimonio culturale Unesco

Approvato dalla Regione Campania l’avviso pubblico per sostenere le iniziative degli enti gestori dei siti Unesco regionali volte a potenziarne le attività di divulgazione e informazione, inclusa l’apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite Qr-code. Possono presentare istanza di partecipazione gli enti gestori dei siti iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio mondiale dell’umanità Unesco in Campania compreso il Comune di Napoli. Ciascun ente proponente può indicare un differente soggetto beneficiario, purché incluso tra i soggetti responsabili della tutela e/o gestione del sito Unesco nonché tra gli eventuali altri soggetti portatori d’interesse sul sito e coinvolti a vario titolo nella gestione dello stesso, e dagli stessi individuato. Le risorse disponibili sono assegnate nella forma di contributo a fondo perduto del valore massimo di euro 25.000 pari al 70% dell’importo complessivo per la realizzazione di ogni intervento. Il budget totale disponibile è pari a 100.000 euro. Le istanze potranno essere inviate alla pec staff.501291@pec.regione.campania.it a partire dal 28 ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 5 novembre 2024. Sito web

Friuli Venezia Giulia: finanziata la dotazione degli uffici comunali di aree dedicate alla cura dei neonati

L’articolo 5, commi 201 - 204 della legge della Regione Friuli Cenezia Giuilia 9 agosto 2024 n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026) ha autorizzato l’amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale a favore dei Comuni del territorio per la copertura dei costi di ristrutturazione, realizzazione, adeguamento e allestimento di locali da adibire all’allattamento e all’igiene dei neonati e per l’acquisto dei beni necessari e in regola con le principali norme tecniche applicabili per garantire la sicurezza degli ambienti dedicati alla cura dei neonati (UNI, UNI EN, ISO, ecc.).Il bando è stato approvato con la delibera del 20 settembre 2024 n. 1356 ed è rivolto ai Comuni della Regione per interventi all’interno delle sedi degli uffici comunali. Il contributo è assegnato con procedimento a sportello e per un massimo di 25.000 euro. La domanda deve essere presentata esclusivamente via Pec all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it entro il 24 ottobre 2024 ore 16.00, corredata da un quadro economico o preventivo di spesa degli interventi previsti. Le domande ammesse e non finanziate rimangono valide fino al 31 dicembre 2026. Sito web

Friuli Venezia Giulia: attivato bando per coprire le spese di progettazione di opere pubbliche

Con la delibera n. 1360/2024 la giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il bando per la concessione a favore degli enti locali di anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese connesse alla progettazione di opere pubbliche - fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche, di cui all’articolo 5, commi da 26 a 31 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7. Sono ammissibili a finanziamento le spese finalizzate alla redazione di progetti di fattibilità tecnico economica ed esecutivi, per la realizzazione di opere pubbliche; per indagini, ricerche e studi propedeutici e necessari alla redazione degli elaborati progettuali; le spese per l’incarico di verifica progettuale. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla direzione centrale infrastrutture e territorio, all’indirizzo Pec territorio@certregione.fvg.it, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione regionale, entro il 15 novembre 2024. Sito web

Lazio: stanziati fondi per le infrastrutture di ricarica elettrica per gli enti pubblici

La Regione Lazio intende promuovere e sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile, nell’ambito delle politiche regionali ambientali volte a migliorare la qualità dell’aria e a favorire la transizione energetica, in armonia con i principi eurocomunitari e statali in materia e, in particolare, della direttiva 2008/50/CE relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di veicoli a emissioni nulle allo scarico, per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti locali quali PM10 e NOx derivanti dalla circolazione dei veicoli privati e dalle flotte delle amministrazioni pubbliche. Il presente avviso pubblico, destinato ai Comuni del Lazio ad esclusione di Roma capitale, finanzia la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a euro 1.000.000. Le domande di agevolazione, redatte secondo le modalità stabilite nell’Avviso, possono essere presentate tramite Pec all’indirizzo transizioneenergetica@pec.regione.lazio.it entro e non oltre le ore 13:00 del 31 ottobre 2024. Sito web

Piemonte: attivati fondi per sostenere il turismo itinerante

La Regione Piemonte ha attivato un bando per sostenere gli Enti Locali piemontesi nella realizzazione di interventi che favoriscano il turismo itinerante, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 8 della legge regionale 5/2019 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante”. Possono presentare domanda: Comuni, Città Metropolitana di Torino e Unioni di Comuni. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.900.000 euro. Il bando concede un contributo a fondo perduto pari al 80% della spesa ammissibile fino ad un massimo: di euro 60.000,00 per la realizzazione di nuove aree; di euro 30.000 per la riqualificazione/miglioramento delle aree esistenti. Le domande devono essere presentate unicamente tramite piattaforma informatica compilando la domanda attraverso il link https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande - dall’8 ottobre all’ 8 novembre 2024. Sito web