Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Campania: 15 milioni per aggiornare o predisporre i piani di protezione civile

La giunta regionale della Campania ha programmato, a valere sul PR Campania FESR 2021 – 2027, l’importo di 15.000.000 euro destinato ai Comuni e alle Province della Regione Campania per la predisposizione, l’aggiornamento, l’applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, nonché per lo sviluppo di idonei sistemi di monitoraggio. Sono finanziabili: 1. attività di pianificazione di protezione civile la cui articolazione deve necessariamente prevedere: a. redazione/aggiornamento del piano di protezione civile provinciale, di Città metropolitana di Napoli, intercomunale secondo l’articolazione territoriale in contesti, e caricamento contestuale sull’ apposita piattaforma informatica DSS Multirisk dei contenuti del piano in conformità al vigente catalogo piani; b. redazione/aggiornamento del piano di protezione civile comunale; c. indizione di uno o più incontri finalizzati ad assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile; 2. acquisto di forniture; 3. realizzazione di iniziative di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul proprio territorio e i relativi comportamenti da seguire. Sito web

Piemonte: pubblicato il bando “Acque Vive: fiume in evoluzione 2025”

La Regione Piemonte ha previsto l’erogazione dei fondi 2025 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi. Le risorse verranno assegnate a Province, Città metropolitana di Torino, Comuni singoli o associati, soggetti gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000. I progetti dovranno contenere interventi attuativi del piano di tutela delle acque, quali ad esempio: fasce boscate riparie agroforestali, passaggi per i pesci, demolizione di sbarramenti e opere trasversali non più in funzione, ripristino di aree umide, riduzione dell’artificialità di alvei e sponde, aumento della capacità di ritenzione naturale delle acque, misuratori di deflusso in alveo e strumentazione per la trasmissione dei dati di prelievo di acqua; inoltre sono ammissibili interventi di miglioramento della qualità delle acque sotterranee. Nei casi in cui il progetto sia presentato in forma associata da più soggetti, potrà essere assegnato un importo massimo di 100 mila euro per ciascun beneficiario, fino ad un massimo di 600 mila euro. Il budget disponibile è pari a 3.000.000,00 di euro. Le domande di finanziamento ed i documenti di progetto devono essere inviate entro le ore 12.00 del 10 aprile 2025. Sito web

Puglia: oltre 32 milioni per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati

La Regione Puglia ha previsto il finanziamento di interventi di mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici. Il bando ha lo scopo di favorire investimenti nel settore delle acque che consentano di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia ambientale, incidendo sul sistema di gestione delle acque meteoriche nei centri abitati per assicurare il monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica, che riveste un ruolo fondamentale nella pianificazione e gestione della risorsa stessa. Sono ammessi a presentare proposte progettuali le amministrazioni comunali in forma singola ricadenti sul territorio pugliese. I Soggetti proponenti potranno presentare la proposta progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati) fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2025. La dotazione finanziaria complessiva stanziata è pari a 32.324.000 euro. Ciascun intervento potrà beneficiare di un contributo non superiore a 1.800.000 euro. Sito web

Puglia: attivato bando per creare 18 uffici di prossimità della giustizia

La Regione Puglia ha lanciato un avviso pubblico per la selezione di 18 Comuni in forma singola o associata interessati ad attivare gli uffici di prossimità della giustizia. Il Progetto mira a offrire un servizio di giustizia più vicino ai cittadini, in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso punti di accesso facilitati sul territorio, supportati da un sistema centrale. Il Progetto, attraverso la realizzazione di una rete di “Uffici di prossimità (UdP)”, si muove su due principali direttrici: semplificare l’accesso dei cittadini al sistema giustizia con particolare riferimento alle cosiddette “fasce deboli” della popolazione e alle materie di volontaria giurisdizione; decongestionare le attività dei tribunali ordinari grazie alla collaborazione e al coinvolgimento diretto degli enti locali e al supporto dei sistemi informatici. Possono presentare domanda esclusivamente i Comuni in forma singola o associata (associazioni, unioni di Comuni, consorzi, eccetera) che dichiareranno la disponibilità ad assicurare la funzionalità dell’ufficio di prossimità mediante proprie risorse umane e la messa a disposizione di locali idonei. Le candidature potranno essere presentate entro e non oltre il 3 febbraio 2025. Sito web