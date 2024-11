Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Basilicata: istruzione, previsti contributi ai Comuni per l’acquisto di libri di testo

È Pubblicata la deliberazione della giunta della Regione Basilicata n. 644 del 28 ottobre 2024 con la quale si è preso atto del decreto ministeriale n. 309 del 16 febbraio 2024 del direttore generale per lo studente, l’integrazione, l’inclusione e l’orientamento scolastico del “dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione” del ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha destinato alla Regione la somma di 1.579.282 euro per l’anno scolastico 2024/2025. L’erogazione è finalizzata alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori e si è approvato l’avviso pubblico “concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - anno scolastico 2024/2025” è stato precisato che l’avviso pubblico è riservato ai comuni che dovranno attivarsi in proprio per l’emanazione di avvisi rivolti ai cittadini. Sito web

Marche: al via il bando rievocazioni storiche 2024-2025-2026

La Regione Marche riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo. Soggetti ammessi beneficiari sono i Comuni o le associazioni organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritte al relativo calendario regionale e associazione marchigiana rievocazioni storiche (Amrs). Le risorse finanziarie riservate al presente bando sono pari a euro 600.000. Non saranno ammessi a contributo i progetti il cui costo totale ammissibile sarà inferiore a 15.000,00 euro (per annualità). Il contributo massimo concedibile è pari a 20.000,00 euro per annualità. Il contributo sarà in ogni caso riconosciuto per tutti i beneficiari: nella misura massima del 50% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili; nel limite del disavanzo di progetto. La scadenza prevista per la presentazione dei progetti è il 20 novembre 2024. Sito web

Piemonte: attivati fondi per la sistemazione delle aree di sosta

L’obiettivo del bando della Regione Piemonte è quello di sostenere gli enti locali regionali per la realizzazione di interventi che favoriscano il turismo itinerante, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 8 della legge regionale 5/2019 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante”. I contributi sono concessi ai Comuni, alla città metropolitana di Torino, alle Unioni di Comuni. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.900.000 euro. Il bando concede un contributo a fondo perduto pari al 80% della spesa ammissibile fino a un massimo: di euro 60.000,00 per la realizzazione di nuove aree; di euro 30.000,00 per la riqualificazione/miglioramento delle aree esistenti. Le domande devono essere presentate unicamente tramite piattaforma informatica compilando la domanda attraverso il link: La scadenza del bando è prevista per il 29 novembre 2024. Sito web

Sardegna: politiche sociali, al via l’erogazione di fondi straordinari per i Comuni

La disposizione prevista dalla Regione Sardegna ha carattere di urgenza in quanto i finanziamenti sono destinati a sostenere interventi a favore di soggetti a forte rischio di esclusione sociale. Disposti l’impegno, la concessione e la liquidazione e il pagamento, di 2.219.888 euro a favore dei Comuni e Unione dei Comuni, richiedenti finanziamenti straordinari (richieste presentate nel 3° Trimestre 2024). Nello specifico, i finanziamenti straordinari sono volti a sostenere gli interventi urgenti relativi all’inserimento in struttura di minori, anziani e di minori stranieri non accompagnati a seguito di disposizione giudiziaria, a cui i Comuni devono dare immediata esecutività in quanto qualificati come LEPS (livelli essenziali di prestazione sociale), trattandosi dunque di finanziamenti che non sono subordinati alla presentazione di una specifica progettazione esecutiva, il procedimento si configura come un trasferimento di risorse da ente pubblico ad altro Ente pubblico, come rimborso per le spese sostenute dai Comuni impossibilitati a disporre di risorse proprie, per il pagamento delle rette giornaliere riferite all’inserimento o affido di minori e di anziani disposti dall’autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati. Sito web

PerForma Pa: on line l’avviso per i percorsi formativi professionalizzanti nelle Pa

È online l’avviso pubblico, a valere su risorse PNRR, dedicato alle pubbliche amministrazioni per il finanziamento di progetti formativi, rivolti ai propri dipendenti, in risposta a bisogni specifici e strategici di formazione. L’avviso, che prevede il finanziamento di progetti formativi candidati dalle Pa, è previsto dal progetto PerForma Pa - supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle Pa e la valorizzazione di buone pratiche, affidato dal dipartimento della funzione pubblica al Formez per la sua attuazione. PerForma Pa supporta le pubbliche amministrazioni nella realizzazione e gestione di percorsi formativi efficaci e promuove lo scambio e la diffusione di buone pratiche. Possono partecipare all’avviso le Pa Centrali, Regionali e locali (Province, Città Metropolitane, Comuni). L’Avviso riserva almeno il 40% delle risorse finanziarie ai territori del Mezzogiorno. Sono 20.250.000 euro le risorse economiche destinate ai progetti formativi, selezionati attraverso una procedura valutativa a sportello, fino a esaurimento dei fondi. Sito web