Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni

Pubblicato lo scorso 27 maggio il bando della Regione Emilia Romagna sui servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni che punta a favorire l’ampliamento dell’offerta di servizi educativi di qualità e concorrere all’abbattimento delle rette. Anche per il 2025/2026, si intende raccogliere la candidatura da parte dei Comuni e Unioni di Comuni con riferimento a una o più delle seguenti azioni: Azione A: consolidamento, per 2025/2026, dei nuovi posti attivati nell’anno educativo 2024/2025 ; Azione B: ampliamento, per 2025/2026, dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia con il sostegno all’attivazione di nuovi posti aggiuntivi rispetto al numero di posti dei due anni educativi precedenti ; Azione C: abbattimento delle rette e degli oneri a carico delle famiglie per promuovere l’accesso ai servizi educativi 0–3 anni . Il budget disponibile è pari a 44.857.410 euro. I Comuni devono inviare la richiesta di finanziamento all’indirizzo PEC progval@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 17 settembre 2025. Sito web

Lazio: manifestazione d’interesse Verde Inclusivo

Approvata dalla regione Lazio la manifestazione di interesse Verde Inclusivo che - finanziata dal PR FSE+ Lazio 2021-2027 - intende sperimentare interventi volti a supportare e promuovere le attività finalizzate a favorire l’inclusione sociale, l’economia solidale e l’educazione ambientale, attraverso nuove forme di aggregazione della cittadinanza attiva. L’intervento, finalizzato alla sperimentazione di azioni positive e di percorsi di inclusione attiva attraverso la valorizzazione dell’orticoltura urbana, opera in continuità strategica con le altre iniziative promosse e gestite dalla Regione Lazio, nel sostegno allo sviluppo della sostenibilità ambientale e dei cosiddetti “green jobs”. Possono partecipare Comuni e altri enti pubblici; strutture sanitarie pubbliche e istituti scolastici. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate dal 16 maggio 2025 al 16 giugno 2025. Sito web

Lombardia: inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale:

La Regione Lombardia garantisce la realizzazione di interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale. È invece onere dei Comuni garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti. I progetti individuali tengono conto delle indicazioni provenienti dai Servizi sociali dei Comuni, dagli specialisti e dalle diverse realtà che, a vario titolo, si occupano di alunni/studenti con disabilità sensoriale (istituti scolastici, aziende socio sanitarie territoriali eccetera), al fine di promuovere una cultura di effettiva inclusione. Le risorse disponibili per il servizio di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ammontano a 12.000.000 euro. Domande dal: 27 maggio 2025, ore 12:00. Sito web

Umbria: contributi per iniziative di promozione economica e territoriale

Dal 20 maggio alle ore 9:00 fino al 20 giugno alle ore 12:00 è possibile presentare domanda alla Camera di commercio dell’Umbria e ottenere un contributo per iniziative di promozione economica e territoriale in programma nella seconda metà del 2025. Il bando finanzia progetti capaci di accendere i riflettori su cultura, turismo, imprese e prodotti umbri. L’obiettivo è chiaro: valorizzare le eccellenze locali e sostenere eventi che abbiano un impatto reale e duraturo sul tessuto economico regionale. La misura del contributo richiesto non potrà superare il 50% dei costi totali e sarà calcolata sulla base della qualità progettuale e della coerenza con le finalità camerali. Contributi dai 15.000 ai 35.000 euro. A poter accedere ai contributi sono tre categorie di soggetti: Comuni, associazioni, fondazioni, enti privati portatori di interessi collettivi. Le iniziative finanziabili devono svolgersi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 e devono riguardare almeno uno dei seguenti ambiti: promozione culturale e/o turistica del territorio, valorizzazione delle eccellenze produttive, sostegno alla competitività dell’impresa locale. Sito web