Ristrutturazioni, per riaprire finestre e abbattere tramezzi basta la Cila

Per riaprire una porta finestra murata e demolire una parete interna non serve il permesso a costruire ma basta la Cila. È il motivo per cui il Tar di Roma, con la sentenza 809/2024, ha accolto il ricorso di una persona che era stata sanzionata da Roma Capitale per aver ripristinato una porta finestra (chiusa con del cartongesso) che si affacciava sul cortile condominiale e poi demolito alcune pareti interne. La vicenda era iniziata nel 2012 quando il ricorrente, all’epoca dei fatti promissario acquirente...

