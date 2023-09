Riutilizzo acque reflue: mitiga i cambiamenti climatici di Sa.D.

«È necessario promuovere il riutilizzo delle acque reflue depurate, e lo sviluppo di nuovi invasi per il recupero e lo sfruttamento delle acque meteoriche. Soluzioni tecnologiche innovative sono disponibili e vanno messe in campo per prevenire e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, minimizzare le perdite e garantire la resilienza dei sistemi». Così Fabrizio Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Acea (primo operatore idrico nazionale, con oltre 9 milioni di abitanti serviti...