Roma, bandita la gara per il termovalorizzatore: concessione da 7 miliardi di Manuela Perrone

«L’impianto di Santa Palomba - ha detto il sindaco - sarà il meno inquinante» dell’Ue









È stato pubblicato il bando di gara per il nuovo termovalorizzatore di Roma: la concessione vale 7,43 miliardi. Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Gualtieri, nel corso del lungo discorso di presentazione del secondo “Rapporto alla città”: un bilancio del lavoro svolto in due anni per «cambiare Roma nel profondo», sulla base dei quattro pilastri di cultura, inclusione, innovazione e sostenibilità. Un obiettivo ambizioso, che incrocia le sfide del Giubileo e del Pnrr e gli ostacoli dei mali storici...