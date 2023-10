Roma a caccia di firme per riqualificare l’area dei Fori Imperiali: al via il concorso internazionale di Mauro Salerno

Pubblicato sulla Gazzetta europea il bando che mette in palio un primo premio di 474mila euro per il vincitore. Per partecipare c’è tempo fino al 29 dicembre









Roma chiama a raccolta le firme dell’architettura per la riqualificazione dell’area dei Fori Imperiali, forse il luogo a più alto tasso di attrazione turistica mondiale. È stato pubblicato questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale europea il concorso internazionale di progettazione con cui il Comune di Roma punta a selezionare il progetto per rifare il look all’intera area situata nel cuore della città, tra piazza Venezia e il Colosseo.

Mettendo in palio un ricco montepremi il bando strizza l’occhio ai big dell’architettura internazionale. Chi saprà offrire la soluzione migliore si vedrà attribuire un premio di 474.270,17 euro, mentre ciascuno dei classificati dal secondo al quinto posto riceverà un rimborso spese di 25mila euro. La formula scelta per selezionare il progetto è quella del concorso di progettazione in un unico grado, mediante procedura aperta, per ottenere un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un «Progetto di fattibilità tecnica ed economica». Nel mirino c’è «la realizzazione di un intervento di riqualificazione e di connessione delle aree del Centro Archeologico Monumentale attraverso l’individuazione e l’allestimento di un nuovo itinerario di fruizione delle aree archeologiche dei Fori Imperiali».

La selezione del miglior progetto avverrà sulla base di cinque variabili. Al primo posto c’è la «qualità della proposta nel rapporto tra lo spazio oggetto del concorso e il tessuto circostante e organizzazione funzionale degli spazi e degli elementi proposti». Sulla base di questo criterio verranno attribuiti 30 punti. Lo stesso punteggio verrà attribuito tenendo conto degli «aspetti compositivi, creatività, originalità e contenuti innovativi della proposta». Venti punti saranno distribuiti sulla base della «qualità innovativa della proposta in riferimento alla scelta dei materiali e delle soluzioni tecnologiche e alla semplicità di manutenzione e gestione». Infine saranno premiate con 10 punti la «compatibilità della proposta con il quadro delle attività programmate dalla pubblica amministrazione» e con cinque punti la «coerenza con le Linee guida e con i parametri economici» contenuti nel documento di indirizzo per la progettazione (Dip).

Per partecipare c’è tempo fino al 29 dicembre. L’obiettivo (ambizioso) del Comune sarebbe quello di avere l’area riqualificata entro il 2026.