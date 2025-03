Roma Metropolitana lancia accordo quadro stradale da 41,5 milioni di euro

La città metropolitana di Roma ha lanciato una gara per la manutenzione straordinaria della rete stradale con accordo quadro per un valore massimo di quasi 41,5 milioni (esattamente 41.485.500 euro). La gara è suddivisa in quattro lotti di identico valore massimo (circa 10,38 milioni di euro). Il contratto ha una durata di quattro anni. Ciascun concorrente può candidarsi a tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene solo uno. Ciascun lotto vedrà una aggiudicazione a tre operatori economici. Al primo classificato...

