Rotazione, illegittima la deroga giustificata con l’urgenza di assegnare il contratto di Stefano Usai

La presa di posizione dell’Anac con il parere 58/2023

L’Anac, con il parere in funzione consultiva n. 58/2023 – di recente pubblicazione -, risponde ad alcuni quesiti relativi alla rotazione e, più nel dettaglio, sulla possibilità di derogarvi riaffidando direttamente l’appalto al pregresso contraente per impossibilità, per l’urgenza di procedere, di avviare l’indagine di mercato e “svolgere una procedura negoziata”. Detta esigenza, di derogare alla rotazione, sempre secondo l’istante, si fonda sulla necessità di realizzare tempestivamente il progetto...