«Salva casa» per il parcheggio diviso in più box senza titolo

La domanda del lettore: Vorrei sapere se è consentito accedere alla sanatoria prevista dal decreto Salva casa (Dl 69/2024) per il frazionamento, realizzato senza titolo, di un unico locale parcheggio in più box auto, in assenza di incrementi di superfici e volumi.

La risposta dell’esperto: Il frazionamento descritto nel quesito, avvenuto senza titolo edilizio, è abusivo e, come tale, le opere andrebbero demolite. Tuttavia l’intervento potrebbe essere regolarizzato con la presentazione di una...