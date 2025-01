Salva casa, nel Lazio sanatoria solo con un titolo presentato

Nuove indicazioni della Regione Lazio sul Salva casa. L’attuazione del decreto n. 69/2024 avanza a singhiozzo, e prende strade differenti nei diversi territori italiani. Dopo che nei mesi scorsi molte Regioni e Comuni hanno pubblicato linee guida operative e norme per far procedere in modo spedito le sanatorie disegnate dal Governo, nel Lazio arriva una circolare (n. 1566357) che torna a disciplinare il tema, dopo che qualche settimana fa una delibera di giunta (n. 742 del 3 ottobre) aveva affrontato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi