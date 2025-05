Salva-casa, la Sardegna mantiene inalterate le soglie minime di abilitabilità

Va avanti a piccoli passi il “Salva Casa” in Sardegna. La commissione Urbanistica del Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge di adeguamento della norma in vigore da luglio dello scorso anno con cui si possono sanare alcune irregolarità che non sconfinano in abusi gravi. Prima dell’approdo in Consiglio regionale, che dovrà votare in via definitiva il provvedimento è atteso il parere del Consiglio delle autonomie locali. Il disegno di legge è composto da 30 articoli in cui il decreto ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi