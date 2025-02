Salva casa, sullo stato legittimo il Tar Lombardia va contro il ministero

Non è sufficiente un’attestazione implicita della regolarità di un immobile, ma è necessaria una verifica puntuale da parte del Comune. Sullo stato legittimo degli immobili il Tar Lombardia imbocca, con la sentenza 227 del 2025, una strada opposta a quella indicata dal ministero delle Infrastrutture nelle sue linee guida sul Salva casa. Lo stato legittimo consiste nel pieno allineamento tra quanto risulta dai titoli edilizi presentati in Comune e quanto è fisicamente presente in un immobile. Va attestato...

