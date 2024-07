Salva Milano, il Comune studia la soluzione del Pgt

Per il Comune di Milano si assottigliano le speranze di ricevere da Roma una soluzione per lo scottante tema dei presunti abusi edilizi contestati dalla procura. I vertici di Palazzo Marino stanno pertanto ipotizzando di rimettere mano al Pgt, il piano di governo del territorio che per un quinquennio rappresenta il punto di riferimento dello sviluppo urbanistico cittadino, le cui linee guida sono state presentate nell’ottobre 2023. Il sindaco Giuseppe Sala ha detto di voler aspettare, ma di guardare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi