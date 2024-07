Salva-Milano nella palude, ennesimo rinvio

Non è entrato nel Salva casa, per mancanza di un accordo politico all’interno della maggioranza. E non entrerà neppure nel decreto Infrastrutture, perché sono troppo stretti gli spazi di ammissibilità di un emendamento legato alla situazione di Milano. Ora, per risolvere i problemi del capoluogo lombardo e delle sue operazioni di rigenerazione finite nel mirino della Procura, fa capolino una nuova ipotesi: un disegno di legge, da presentare prima dell’estate, e da approvare con procedura iper accelerata...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi