Samoter, le macchine edili ritornano a Veronafiere dopo 6 anni nel segno dell'innovazione di Alessandro Lerbini

Dal 3 al 7 maggio va in scena in contemporanea anche Asphaltica, il salone dedicato a tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali









Dopo 6 anni di assenza Samoter ritorna con una 31ª edizione nel segno dell'innovazione. Dal 3 al 7 maggio 2023 il salone internazionale triennale dedicato alle macchine per costruzioni va in scena a Veronafiere: cinque giornate di manifestazione in cui sono protagoniste 536 aziende del settore, di cui 115 arrivate dall'estero, da 23 paesi. Sono 6 i padiglioni da visitare per un totale di oltre 50mila metri quadrati, a cui si sommano 3 aree esterne per l'esposizione e le aree demo per le prove dinamiche...