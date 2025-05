San Siro, bando flop: entro luglio atteso il progetto di Milan e Inter

Articolo aggiornato il 2 maggio alle ore 15:00

Si è chiuso alla mezzanotte tra il 30 aprile e il primo maggio il bando pubblico di Milano per lo sviluppo delle aree di San Siro e non ci sono proposte alternative a quelle di Inter e Milan per la rigenerazione dello stadio di San Siro. Lo fa sapere il Comune di Milano, confermando che alla scadenza del termine per partecipare all’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana...

