Sanatoria, «intempestivo» il ritiro in autotutela oltre 18 mesi dall’istanza

In caso di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria di un’opera abusiva, deve avvenire entro un tempo ragionevole di 18 mesi. È quanto emerge da una sentenza del Tar della Campania, la numero 5336/2025 con cui è stato accolto un ricorso contro un provvedimento del Comune che annullava in autotutela il permesso di costruire in sanatoria.

La vicenda ha origine nel 1986 quando viene presentata una prima domanda di condono. C’è poi una istanza di rideterminazione nel 2009. Nel 2024 il...