Sanità territoriale, target europei a rischio di Marzio Bartoloni

La Corte dei conti segnala i ritardi sui 600 progetti di Centrali operative territoriali









La nuova Sanità territoriale, cuore delle riforme del Pnrr per la missione Salute, accumula nuovi ritardi che potrebbero mettere a rischio i target europei. Il nuovo monito arriva da una delibera del 13 aprile del Collegio del controllo concomitante, quello che la magistratura contabile ha creato per verificare in corso d’opera le difficoltà attuative nel raggiungere gli obiettivi del Pnrr.

Dopo aver acceso i riflettori su case e ospedali di comunità con possibili ritardi sui cantieri che valgono ...