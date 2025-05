Sardegna, Abbanoa appalta la manutenzione delle condotte idriche per 111,8 milioni

In Sardegna vann0 in gara importanti lavori alle condotte idriche per un importo complessivo di 111.876.480 euro. Abbanoa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato (Sii), appalta un accordo quadro con un unico operatore economico per lotto, per l’affidamento dei lavori di manutenzione conservativa e di efficientamento delle infrastrutture a rete del Sii e di realizzazione di nuovi allacci, nei comuni della Macro Area Sud del territorio regionale, della durata di 36 mesi, suddivisa in 5 lotti....

