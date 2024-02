Sardegna, ad Acciona il contratto da 42 milioni per abbattere le perdite idriche

Aggiudicato l’appalto da 42 milioni di euro per abbattere le perdite idriche in Sardegna. A portare avanti gli interventi in 15 Comuni dell’isola sarà il gruppo Acciona. Le opere, come fanno sapere da Abbanoa, il gestore idrico unico, sono finanziate con risorse Pnrr e sono finalizzate alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Interventi che dovrebbero contribuire a salvaguardare la risorsa idrica rendendo più efficienti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi