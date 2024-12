Sardegna, gara da 120 milioni per la manutenzione degli immobili residenziali

In Sardegna vanno in gara opere di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale per un valore complessivo di 120 milioni. La Regione autonoma stipula accordi quadro, con diversi operatori economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso o di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa.



Il piano riguarda il triennio 2025-2027. La procedura è suddivisa in 9 lotti prestazionali: A1 Cagliari (21,6 milioni), A2 Cagliari...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi