Scavalco condiviso, Aran sulla corretta imputazione dei compensi sui fondi dei due enti

L’indennità di comparto (a carico fondo) e il differenziale stipendiale maturato dal personale di altri enti e utilizzato mediante l’istituto dello «scavalco condiviso», così come regolato dall’articolo 23 del contratto del 16 novembre 2022, potrebbero gravare - in quota parte in relazione al tempo di utilizzo – anche sul fondo delle risorse decentrate dell’ente utilizzatore.

È questa la conclusione cui giunge l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni