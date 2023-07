Schillaci: «Subito più soldi ai medici per tagliare i tempi e il tetto di spesa sarà superato» di Marzio Bartoloni

Il ministro della Salute sollecita le Regioni a spendere bene i fondi disponibili e indica le priorità in vista della manovra









Per ridurre le liste d’attesa «non servono solo più soldi che tra l’altro ci sono», serve «organizzazione» e soprattutto «incentivare» i medici a lavorare di più nel Servizio sanitario. Come? «Pagandoli subito di più come abbiamo già fatto per i medici di pronto soccorso e rendendo strutturali gli straordinari da 80 euro lordi all’ora (50 euro per gli altri operatori, ndr)». Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha le idee molto chiare sulle priorità per il Ssn ed è pronto a parlarne al collega...