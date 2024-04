Scuole dei Comuni senza palestra interna, per i contributi c’è tempo fino al 30 maggio

Il Ministro per lo sport e i giovani ha pubblicato l’avviso destinato all’allestimento di spazi non convenzionali per l’attività motoria e sportiva nelle scuole, rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I grado sprovviste di palestra interna. La piattaforma resterà aperta fino al 30 maggio.

L’avviso

In Italia, 6 edifici scolastici su 10 risultano privi di un impianto per la pratica sportiva; ...