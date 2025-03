Accesso agli atti, via libera alle valutazioni dei dipendenti da promuovere ai ruoli superiori

Il Tar Basilicata (sentenza n. 73/2025) ha chiarito che in tema di istanze di accesso nessun diniego della Pa può essere fondato su presunte esigenze di privacy quando si tratta di procedure di avanzamento di carriera dei pubblici dipendenti e vengano in gioco le valutazioni sulla superiore professionalità dei colleghi che abbiano scavalcato in graduatoria il richiedente.

Nella struttura dei procedimenti di natura comparativa sono imprescindibilmente coinvolte le posizioni di terzi, per cui tale immancabile...