Segretari, per reggenze e supplenze arriva il rimborso spese sui viaggi

L’introduzione di una disciplina per il conferimento di incarichi dirigenziali interim per i segretari, la graduazione della retribuzione di posizione direttamente da parte del contratto nazionmale e l’incremento della retribuzione di risultato per i segretari delle Unioni. Sono queste, a giudizio del quaderno operativo Anci n. 51 su «Le principali novità del contratto nazionale dell’area area funzioni locali 2019 2021» le scelte di maggiore rilievo per i segretari comunali e provinciali contenute...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi