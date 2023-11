Sentenze esecutive a risarcimento di calamità naturali, il modello di certificazione per chiedere i contributi di Daniela Casciola

La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al ministero dell’Interno entro il 20 dicembre

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pronto il modello per chiedere il contributo erariale destinato ai Comuni per far fronte a spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. Con decreto del ministero dell’Interno 27 novembre 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di certificazione.

Servirà alla richiesta per l’anno 2023, ...