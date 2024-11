Serve il permesso per il pergolato a protezione dei posti auto

Per la realizzazione di un pergolato di circa 50 metri quadrati destinato all’ombreggio auto è necessaria l’autorizzazione. Mentre, in presenza di piccole opere (modifiche interne non presenti nella Scia) «è illegittima la sanzione demolitoria irrogata in luogo di quella pecuniaria». È quanto emerge da una sentenza del Tar di Salerno, la numero 2068/2024 in merito a ricorso di un’azienda che aveva impugnato il provvedimento del Comune.

Tutto era nato perché era stato effettuato un sopralluogo nell...