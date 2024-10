Serve il permesso per trasformare i box in palestra

Trasformare due box auto in palestra comporta un aggravio del carico urbanistico e quindi è necessaria l’autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso con variazione degli standard edilizi. Perché si passa da un luogo in cui non è prevista la permanenza di persone a uno in cui invece è prevista. È una delle motivazioni con cui il Tar della Lombardia, con la sentenza 2626/2024, ha respinto il ricorso di una società che aveva trasformato il box auto in palestra.

La vicenda nasce quando la proprietà...