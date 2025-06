Servizi non a rete, nel bando tipo del Mimit tre criteri di valutazione

Le procedure a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici locali non a rete devono essere regolamentate facendo riferimento al bando-tipo approvato dal Mimit, con alcuni adattamenti quando sia utilizzato per le concessioni.

Con il decreto del direttore generale del 16 maggio 2025 (pubblicato il 6 giugno), il ministero ha completato l’adozione degli atti di riferimento per i servizi di rilevanza economica di competenza degli enti locali previsti dal Dlgs 201/2022, configurando anche lo...