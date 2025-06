Servizi di rilevanza economica: nel contratto tutti i dettagli su gestione, standard e obiettivi

Il contratto per l’affidamento di un servizio pubblico locale di rilevanza economica deve dettagliare le prestazioni che caratterizzano la gestione, gli standard e gli obiettivi, anche al fine di evidenziare i rischi assunti nello sviluppo delle attività dall’operatore economico affidatario.

Il decreto del direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy 16 maggio 2025 (pubblicato il 6 giugno), nel definire il contratto-tipo per i servizi pubblici locali non a rete (applicabile in...