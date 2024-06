Servizi di progettazione, maxi-Pmc da 16 milioni per la linea 2 del metrò di Torino

Il commissario di governo che cura la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino ha pubblicato - con procedura aperta - un maxi servizio di progettazione per la «l’affidamento del servizio di Project management consulting (Pmc) e verifica progettuale» per la nuova tratta del capoluogo torinese che funzionerà in modo completamente automatico.

Il valore (stimato) supera i 16 milioni di euro (esattamente 16.133.873,03 euro). La gara, in lotto unico, ha una durata pari a quella prevista...