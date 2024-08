Servizio idrico, così il raddoppio dei fondi rischia di allargare il divario nord-sud

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto direttoriale n. 299/2024, ha integrato il finanziamento Pnrr messo a disposizione per il Servizio Idrico Integrato, di fatto raddoppiandolo e portando quindi le risorse disponibili per i progetti in argomento da 1 a 2 miliardi di euro (la tabella di riepilogo).

Un fatto rilevantissimo, che consente di coprire tutti i progetti presentati e, a suo tempo, giudicati idonei. Per altro, questi 2 miliardi, consentono non solo di realizzare un...