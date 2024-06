Sicilia, commissariati 147 sindaci

Per la prima volta la Regione Sicilia ha deciso di fare sul serio nella lotta contro i ritardi endemici nell’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dell’Isola. Ieri l’assessore alle Autonomie locali Andrea Messina ha firmato gli atti di nomina dei commissari ad acta che andranno in 147 Comuni, il 42% dei municipi siciliani, per portare al traguardo i preventivi 2024-26 che giunte e consigli non sono stati in grado di chiudere.

Il cambio di rotta nazionale sui tempi di approvazione dello...