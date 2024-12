Sicilia, pioggia e neve portano la tregua nella guerra dell’acqua

C’è voluta la mediazione del prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, per arrivare a una tregua nella guerra dell’acqua tra cinque comuni dell’Ennese che dipendono totalmente per la fornitura idrica dalla Diga Ancipa quasi a secco e i comuni di Caltanissetta e San Cataldo che ormai sono in condizioni critiche da parecchi mesi. Ma il prefetto ha avuto un alleato: il clima. Nei giorni scorsi sui Nebrodi, dove si trova la diga sul versante ennese, ha prima piovuto e poi persino nevicato.

Così al vertice...