Sicilia, a rischio incostituzionalità la norma che blocca il condono di migliaia di case sulle coste

È a rischio incostituzionalità la norma che tiene in scacco decine di migliaia di immobili abusivi sulle coste siciliane. Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga, l’equivalente del Consiglio di Stato in regione) va valutata a fondo la legittimità degli articoli della legge regionale che - per effetto di un’interpretazione - fanno arretrare di 15 anni (dal 1991 al 1976) il vincolo di inedificabilità assoluta posto a salvaguardia del paesaggio costiero entro 150 metri dalla battigia. ...

