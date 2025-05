Sicurezza sul lavoro: in arrivo altri 650 milioni, parti sociali convocate per il decreto

In arrivo altri 650 milioni per finanziare nuovi interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro. La dote si aggiunge ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese. Ad annunciarlo è il premier Giorgia Meloni, in un video divulgato al termine del Cdm di ieri. Le misure confluiranno in un provvedimento, probabilmente un decreto, da definire dopo il confronto con le parti sociali, convocate l’8 maggio a Palazzo Chigi.

«Mettiamo in campo nuove misure...