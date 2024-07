Siglato l’accordo per Bagnoli, via a 1,2 miliardi di investimenti

Trentatrè anni dopo la chiusura dell’Italsider, si riaccendono i fari sulla riqualificazione dell’ex sito siderurgico di Bagnoli-Coroglio. Si riaccendono in una giornata definita “storica” poichè il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato ieri il protocollo d’intesa con il Commissario di Governo per Bagnoli e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sblocca un finanziamento di 1,2 miliardi. Risorse del Fondo sviluppo e coesione indicate dal Cipess per la Regione Campania e che serviranno...

