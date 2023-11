Sisma 2016, semplificate le norme sulla delocalizzazione delle imprese di M.Fr.

Approvate una serie di ordinanze che semplificano ulteriormente l’attività di ricostruzione nei centri storici delle quattro regioni interessate

La cabina di coordinamento sulla ricostruzione nel Centro Italia ha approvato una serie di ordinanze per la ricostruzione di centri di tutte e quattro le regioni del sisma. Ne dà notizia la struttura commissariale per la ricostruzione del Centro Italia, spiegando che le modifiche consentono la di «velocizzare l’attuazione delle Ordinanze speciali in deroga agli interventi per dare soluzioni alle delocalizzazioni temporanee, che potranno essere rese definitive» di alcuni comuni più colpiti. Per quanto...