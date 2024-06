Soccorso finanziario alla partecipata in liquidazione solo per motivato pubblico interesse

La Corte dei conti non esclude l’ammissibilità del soccorso finanziario in favore di società partecipate in liquidazione, laddove l’operazione venga sostenuta da motivazioni specifiche, concrete, stringenti e puntuali che dimostrino che la soluzione adottata, alternativa alla continuità aziendale, conduca al miglior risultato possibile per la collettività amministrata.

Il caso in esame

Una Provincia ha formulato una richiesta di parere alla Corte dei conti (Sezione di controllo per le Marche...