Società a controllo pubblico, la regola dell’amministratore unico non é derogabile per esigenze di rappresentatività o controllo analogo

La nomina del consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico, di una società a controllo pubblico, non può trovare fondamento nella ricerca di una più ampia rappresentatività degli enti partecipanti, in quanto all’organo amministrativo è demandata l’esecuzione della volontà assembleare e degli altri organi sociali (ad esempio quelli istituiti per il controllo analogo) nel limite della legge, dello statuto e dei regolamenti sociali, e nemmeno nell’esercizio del controllo analogo, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi